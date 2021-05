Der Goldpreis rutschte am gestrigen Donnerstag kurzzeitig in Richtung 1.800-Dollar-Marke ab, erholte sich aber im Zuge sinkender US-Renditen und schwächerem Dollar wieder spürbar.Im Vorfeld der Bekanntgabe wichtiger US-Konjunkturdaten präsentiert sich der Krisenschutz relativ stabil. Mit den anstehenden US-Einzelhandelsumsätzen, den Im- und Exportpreisen, den Industrieproduktionszahlen sowie dem von der Uni Michigan entwickelten Index zum Konsumentenvertrauen wäre am Nachmittag für ein ...

