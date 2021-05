The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.05.2021ISIN NameNO0010989247 NORWEGIAN AIR SHUT. -ANR-DE000DK0G9Q8 DEKA ZAR FESTZINS 16/21XS1068866950 DANSKE BK 14/26 FLR MTNUSY3R559AK81 ICBCIL FIN.CO. 16/21 REGSUS857477AV59 STATE STREET 16/21AU0000KFWHR2 KRED.F.WIED.11/21 MTN ADDE000A2E4P06 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21CH0242984067 MOBIMO HLDG 14-21US38259PAB85 GOOGLE 11/21DE000LB1DT52 LBBW DL-GM-FLOATER 17/21ES0000101719 COMUNIDAD MADRID 16-21DE000HSH5YX3 HCOB DLMC 1 16/21XS1068765418 PEARSON FUNDING 14/21REGSUSU06688AB89 BEACON ROOF. S.17/25 REGSUS02079KAA51 ALPHABET 11/21