Wer sich gewundert hatte, woher der Druck kam, der in jüngster Zeit auf dem Kurs von Searchlight Resources Inc. (TSXV:SCLT; FRA: 2CC2) lag, bekam heute die Erklärung nachgeliefert. Das Unternehmen teilt mit, dass es 364.600 CAD durch die Ausübung von rund 7.292.000 Flow-Through-Warrants eingenommen hat. Die Ausübungsfrist für die Warrants wäre am 26. Mai 2021 abgelaufen. Besitzer von Warrants shorten gerne die zugrundeliegende ...

