DJ Wirtschaftsverbände loben das FDP-Programm

BERLIN (Dow Jones)--Die FDP erhält vor ihrem Parteitag viel Zuspruch aus der Wirtschaft für ihr Wahlprogramm. "Die Freien Demokraten greifen mit ihren Plänen den drängenden Bedarf nach frischen Innovationsimpulsen, Bürokratieabbau und digitaler Verwaltung auf", sagte Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), dem Handelsblatt. In einer 34-seitigen Analyse, die dem Handelsblatt vorliegt, bewertet der BDI den Programmentwurf als "erfreulich wirtschaftsfreundlich".

Beim Klimaschutz grenze sich die FDP wohltuend von den Wahlprogrammen der Grünen und der SPD ab, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Lang. "Statt auf Verbote setzen die Liberalen auf Förderung von Innovation, Planungsbeschleunigung im Infrastrukturausbau und Technologieoffenheit."

Allerdings gibt es neben viel Lob auch kritische Anmerkungen. Die im Programmentwurf enthaltene Forderung nach einer Ausweitung des EU-Emissionshandels auf den Verkehr sieht der BDI kritisch, die geforderte Streichung der E-Auto-Kaufprämie "unglücklich". Wie schon bei den Grünen begrüßt der BDI bei der FDP die Ankündigung einer Investitionsoffensive.

Neben dem BDI äußerten sich auch andere Wirtschaftsverbände positiv. Dass die Liberalen in den kommenden Jahren mehr Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaschutz ermöglichen und dazu Unternehmen steuerlich entlasten wollen, damit diese Freiräume für Investitionen und Innovationen bekommen, gehe in die richtige Richtung, sagte der Präsident des Verbands der Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlée, dem Handelsblatt.

Für dringend notwendig hält Eben-Worlée auch Strukturreformen und bürokratische Entlastungen, um aus der Krise herauszuwachsen. Der FDP riet er, sie solle "ihrem ordnungspolitischen Kompass folgen, auf Kurs bleiben und nicht mit Gedanken wie der Digitalsteuer oder einem staatlichen Zukunftsfonds flirten".

Der Mittelstandsverbund ZGV, der nach eigenen Angaben die Interessen von etwa 230.000 mittelständischen Unternehmen vertritt, begrüßte den steuerpolitischen Kurs der FDP. "Die Steuerpläne der Liberalen korrespondieren mit den überfälligen Erfordernissen im Mittelstand", sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Ludwig Veltmann dem Handelsblatt. Geschrumpftes Eigenkapital als Lockdown-Folge erschwere notwendige Investitionen. "Um Spielräume zu schaffen, ist eine massive Steuererleichterung erforderlich", betonte Veltmann.

