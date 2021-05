Hannover (www.anleihencheck.de) - Während am Mittwoch deutsche Staatsanleihen angesichts der US-Verbraucherpreisdaten unter Druck gerieten, hat sich die Lage am Donnerstag entspannt, so die Analysten der Nord LB.Die deutschen Verbraucherpreise hätten sich auch nach endgültigen Zahlen im April um 2,0% ggü. dem Vorjahr erhöht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...