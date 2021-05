++ Die europäischen Aktienmärkte werden voraussichtlich höher eröffnen ++ US-Einzelhandelsdaten um 14:30 Uhr ++ EZB-Sitzungsprotokoll, Kaplan von der Fed hält eine Rede ++ Die US-Indizes unterbrachen gestern ihre Verlustserie und stiegen an. An den asiatischen Börsen setzte später eine Erholung ein und auch die europäischen Indizes werden heute voraussichtlich höher eröffnen. Für heute stehen einige wichtige Ereignisse an. Die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen im April sind das wichtigste Ereignis ...

