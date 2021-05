Die Erholung vom Kurseinbruch am deutschen Aktienmarkt geht auch am Freitag weiter. Der DAX +0,33% dürfte mit Gewinnen in den Tag starten. Rund eine halbe Stunde vor dem Handelsbeginn wurde der deutsche Leitindex 0,6 Prozent höher bei 15.277 Punkten gesehen. Belastet von Inflationssorgen in den USA war das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Vortag noch unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen ...

