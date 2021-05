Innsbruck (ots) - Neue Einreiseverordnungen heben Buchungsnachfrage.



Darauf haben die Tiroler Touristiker lange gewartet: Deutschland hat die Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland aufgehoben. Für den Spartenobmann und obersten Touristiker in der Tiroler Wirtschaftskammer, Mario Gerber, ein wichtiges Signal: "Mit den Anpassungen der Einreiseverordnungen in Deutschland und Österreich ist nun klar, dass Tourismus in das jeweils andere Land wieder möglich ist und deutsche Gäste ab 19. Mai in Tirol wieder beherbergt und ohne Quarantäneauflagen nach Deutschland zurückreisen können."



Gerber spricht in diesem Zusammenhang von einem großen Schritt nach vorne: "Gerade der Tiroler Tourismus ist sehr stark vom deutschen Markt abhängig. Jeder zweite Sommergast kommt bei uns aus Deutschland. Diese Botschaft gibt der gesamten Branche ordentlichen Rückenwind für die lang erwartete Öffnung am 19. Mai", sagt Gerber und ergänzt: "Wir freuen uns, wenn es endlich wieder losgeht. Jetzt geht es darum, den Gästen ein sicheres Urlaubserlebnis zu bieten."



Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Die Betriebe setzen dabei auf strenge Hygiene- und Präventionsmaßnahmen. Auch das kostenlose Testangebot für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird für die Sommersaison 2021 fortgesetzt. Spürbar angezogen haben innerhalb der letzten 24 Stunden die Buchungsanfragen. Gerber ist überzeugt: "Ein Sommer wie im letzten Jahr ist möglich."



Pressekontakt:



Thomas Geiger, GF Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Tiroler Wirtschaftskammer

T: 0590905-1215, E: thomas.geiger@wktirol.at



Original-Content von: Wirtschaftskammer Tirol, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155585/4914723

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de