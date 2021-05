Das Open Interest ist an den Gold-Futures-Märkten nach zwei Tagesrückgängen in Folge um rund 8,2K Kontrakte gestiegen, wie den jüngsten Daten der CME Group zu entnehmen war. Das Volumen hingegen schrumpfte um rund 106,1K Kontrakte und machte damit gleichzeitig zwei aufeinanderfolgende Tagesanstiege rückgängig. Goldpreis peilt weiterhin 1.850 $ an Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...