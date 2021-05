Nächste Woche beginnt die Zeichnungsfrist für die KMU-Anleihe von Werder Bremen. Parallel dazu geht es in den Saisonendspurt an den letzten beiden Wochenenden. Im Wertpapierprospekt für die Emission der Anleihe musste in den letzten Wochen wegen nun wieder akuten Möglichkeit eines - finanziell wenig erquicklichen - Abstiegs in die Zweite Liga nochmals nachgebessert werden. Ein mögliches Insolvenzrisiko ...

