Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 17.05.2021 bis 21.05.2021(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 17.05.2021(Nr. 228) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, März 2021(Nr. 229) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), März 2021Dienstag, 18.05.2021(Nr. 230) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 1. Quartal 2021(Nr. 231) Baugenehmigungen, März 2021(Nr. 232) Einkommensmillionärinnen und -millionäre in Deutschland, Jahr 2017(Nr. 233) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschl. 18. Kalenderwoche 2021(im Laufe des Tages)(Nr. 20) Zahl der Woche (zum Diversity Day am 18. Mai 2021): "Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben (2019)"Mittwoch, 19.05.2021(Nr. 234) Voraussichtliche Anbauflächen zur Ernte, Jahr 2021(Nr. 235) Deutschlandstipendium, Jahr 2020(Nr. 236) Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen), 1. Quartal 2021Donnerstag, 20.05.2021(Nr. 237) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), April 2021(Nr. 238) Umsatz im Gastgewerbe, März 2021(Nr. 239) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, April 2021(Nr. 240) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), März 2021Freitag, 21.05.2021(Nr. 241) Cloud Computing in deutschen Unternehmen, Jahr 2020(Nr. 242) Gewerbliche Verpackungsabfälle, Jahr 2019(Nr. 243) Ausgaben privater Haushalte für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe), Jahr 2018(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html