Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2118 Dollar und damit knapp einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel.Zum Franken bewegt sich der Euro ebenfalls wenig und sinkt leicht auf 1,0937 Franken nach 1,0944 Franken am frühen Morgen und am Vorabend. Der Dollar rutscht auf 0,9026 Franken nach 0,9054 ...

