Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit einem kleinen Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte bis 10.00 Uhr um 0,12 Prozent auf 3.365,19 Einheiten zu, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,09 Prozent auf 1.714,05 Zähler zu. Positive Vorgaben aus den USA und Asien sorgen für etwas Rückenwind am heutigen Fenstertag.In den vergangenen Tagen hatten zunehmende Inflationssorgen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...