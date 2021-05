Dass Top-Zahlen und riesige Nachfrage nach dem Produkt keine Garantie für ein fulminantes Börsen-Debüt sind, musste am Donnerstag der Chiphersteller Alphawave IP erfahren. Das Unternehmen erlitt zwischenzeitlich zweistellige Abschläge. Vor allem die Unsicherheit rund um Technologie-Aktien belasteten das IPO.Mehr als 20 Prozent gab die Aktie in den ersten vier Handelsstunden nach und rutsche vom Ausgabepreis von 4,10 Britische Pfund auf 2,20 ab. Zwar erholten sich die Papiere am Nachmittag wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...