Inflationssorgen haben die Indices bis zur Wochenmitte stark belastet. Ein nachhaltiger Rebound zum Wochenabschluss wäre nun zumindest ein Hoffnungsschimmer auf einen ernst gemeinten Rallyversuch in Richtung Allzeithochs. Nun sind die Händler am Zug um zu zeigen, ob das aktuelle Niveau bereits wieder Kaufkurse sind, oder wir deutlich tiefere Notierungen erwarten müssen. Für die Tradeplanung hilft wie immer der Blick in den Chart. Schauen Sie selbst, ...

