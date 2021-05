Bielefeld (ots) - Die beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG, Deutschlands größte Parfümerie Kooperation erweitert ihren Aufsichtsrat um Stephan Seidel.Mit Stephan Seidel gewinnt das Unternehmen einen Kenner der Branche mit über 40 Jahren Erfahrung in der selektiven Kosmetikindustrie, davon 21 Jahre als Geschäftsführer bei Clarins Deutschland.Stephan Seidel wird seine herausragende langjährige Expertise im Bereich der Unternehmensführung nun in die Handelskooperation beauty alliance einbringen. Herr Seidel hat als General Manager alle Marken der Clarins GmbH zu herausragenden Erfolgen geführt. Unter seiner Federführung hat er mit seinem Team die deutsche Filiale des französischen Familienunternehmens zu einer der erfolgreichsten Teilnehmer im Markt gemacht. Dieses Wissen wird er zukünftig der beauty alliance zur Verfügung stellen."Mein Ziel ist es, dazu beizutragen, dass wir die Zukunft des Kosmetikmarktes so gestalten, dass alle Parteien voneinander profitieren." sagt Stephan Seidel.Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung heißen Stephan Seidel in ihrem Kreis willkommen. Dirk Cebulla: "Seine Kenntnisse der Kosmetikmärkte werden dazu beitragen, dass die beauty alliance den kommenden Herausforderungen erfolgreich begegnen wird. Wir freuen uns sehr auf neue Impulse und auf die Zusammenarbeit."Pressekontakt:LIEBERMANN communications GmbHFriesenwall 32-3650672 KölnTelefon +49 221 168 0000mail@heike-liebermann.comOriginal-Content von: beauty alliance Deutschland GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104025/4914912