In Anbetracht der vorläufigen CME Group Daten für die Erdgas-Futures-Märkte, kehrte das Open Interest zwei aufeinanderfolgende Tagesrückgänge um und stieg am Donnerstag um fast 6.000 Kontrakte. Das Volumen legte um etwa 28,3K000 Kontrakte zu und baute damit die schwankende Aktivität aus, die in letzter Zeit zu beobachten war. Erdgas bleibt auf Kurs ...

