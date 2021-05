Unterföhring (ots) -- Im europäischen Diversity Monat stellt Sky mit einem bunten Programm Diversity & Inclusion in den Mittelpunkt- Pop-up Channel "Wir sind bunt" zeigt vom 17. bis 23. Mai über 20 Filme und Serien zu weitgefächerten Themen der Diversity- Der Nachrichtensender Sky Sport News widmet sich am Deutschen Diversity Tag am 18. Mai mit zahlreichen Interviews und Hintergrundberichten der Vielfalt im Sport- Der "Black Stories Day" präsentiert am 25. Mai auf Sky Cinema Special mit Filmen wie "Just Mercy", "Queen & Slim" und "Harriet - Der Weg in die Freiheit" starke Geschichten Schwarzer MenschenUnterföhring (ots) - 14. Mai 2021 - Im November 2018 unterzeichnete Sky die Charta der Vielfalt und verpflichtete sich damit, Vielfalt aktiv zu fördern und eine Organisationskultur zu schaffen, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist. Sky nimmt am Europäischen Diversity Monat sowie am Deutschen Diversity Tag selbst teil und setzt durch eine Vielzahl an Programmspecials ein Zeichen für Diversity & Inclusion. Etwa mit dem Pop-up Channel "Wir sind bunt" vom 17. bis 23. Mai oder mit dem "Black Stories Day" am 25. Mai auf Sky Cinema Special. Und am deutschen Diversity Tag am 18. Mai dreht sich auch auf dem Nachrichtensender Sky Sport News alles um das Thema Diversität.Pop-up Channel "Wir sind bunt":Eine Woche lang steht vom 17. bis 23. Mai beim Pop-up Channel "Wir sind bunt" eine Vielfalt an Filmen und Serien auf dem Programm, die allesamt eine diverse Welt beleuchten: Von Filmen wie dem über alle Grenzen gehenden Liebesdrama "A United Kingdom - Ihre Liebe veränderte die Welt", über die bissige Satire "Zum Verwechseln ähnlich", in der ein Schwarzes Paar ein weißes Kind adoptiert, bis zum realistischen Flüchtlingsdrama "Mediterranea". Auch Serien wie das heiß diskutierte Drama "I May Destroy You", dessen Nicht-Nominierung bei den Golden Globes einen wahren Proteststurm ausgelöst hat, und "The L Word: Generation Q", die Fortsetzung der LGBTQ-Kultserie, werden gezeigt.Sonderprogramm von Sky Sport News zum Deutschen Diversity Tag:Aus Anlass des Deutschen Diversity Tags am 18. Mai, beleuchtet der Nachrichtensender Sky Sport News viele Aspekte von Diversity. Dr. Lorenz Narku Laing wird über die Grundsatzfrage sprechen, was Diversity eigentlich bedeutet. Der ehemalige Spitzensportler Balian Buschbaum kann aus eigener Erfahrung berichten, was Geschlecht und geschlechtliche Identität kennzeichnen. Weitere Gäste sind etwa Degenfechterin Alexandra Ndolo, die sich für Kinder in Kenia einsetzt und aktiv gegen Rassismus ankämpft, und die deutsche Radsportlerin Denise Schindler.Special "Black Stories Day":Am 25. Mai, dem Jahrestag der Tötung von George Floyd, laufen im Rahmen des "Black Stories Day" auf Sky Cinema Special mitreißende Filme, die die Geschichten von Schwarzen Protagonisten auf ungewöhnliche Weise darstellen. In "Just Mercy" kämpft Michael B. Jordan als Junganwalt für einen zu Tode verurteilten Schwarzen. "Queen & Slim" schickt auf den Spuren der "Black Lives Matter"-Bewegung ein junges Schwarzes Paar auf eine Flucht durch die USA. Und "Harriet - Der Weg in die Freiheit" erzählt die wahre Geschichte der Sklavenbefreierin Harriet Tubman.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schöffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4914933