Gestützt von einer deutlichen Erholung in den USA an der Wall Street sowie in Asien an diesem Morgen geht es für den EuroStoxx50 gegen Mittag um 0,70 Prozent auf 3979,96 Punkte nach oben.Paris / London - Nach dem jüngsten Kursrutsch hat sich die Erholung an Europas Börsen am Freitag fortgesetzt. Am Markt wurde auf rückläufige Renditen am US-Anleihemarkt verwiesen, sowie auf nachlassende Inflationsängste. Gestützt von einer deutlichen Erholung in den USA an der Wall Street sowie in Asien an diesem Morgen ging es für den EuroStoxx50 gegen Mittag um 0,70 Prozent auf 3979...

