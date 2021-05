Der ARK Innovation ETF gilt als Flaggschiff von Cathie Woods Investmentunternehmen ARK Invest. Aktuell verbucht der börsengehandelte Fonds aber vor allem Verluste. Nun gibt Wood selbst aber Entwarnung.? ARK Innovation ETF mit schwacher Performance? Hohe Erwartungen an Erholungsphase? Wood glaubt an starke RenditeARK Innovation ETF erklimmt Rekordstand - und fällt zurückCathie Wood, Gründerin der Investmentgesellschaft ARK Invest, wird am Markt nachgesagt, dass sie die beste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...