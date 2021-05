Lars Brandau im Interview mit Claus Döring "Journalist des Jahres 2021"Der DDV-Preis für Wirtschaftsjournalisten 2021, der in Kooperation mit der Börse Stuttgart und der Börse Frankfurt übergeben wurde, ging dieses Jahr in der Kategorie "Journalist des Jahres" an Claus Döring, den ehemaligen Chefredakteur und heutigen Kolumnisten der Börsen-Zeitung. Sehen Sie hier das Interview, das DDV-Geschäftsführer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...