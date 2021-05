++ Europäische Aktienmärkte erholen sich weiter ++ DE30 notiert in der Nähe von 15.300 Punkten ++ Auslieferungen von Volkswagen steigen im April um 75,2% ++ Die europäischen Aktienmärkte erholen sich weiter von dem Ausverkauf in der ersten Wochenhälfte. Gewinne sind in ganz Europa zu beobachten, wobei der polnische WIG20 (W20) ein Nachzügler ist und derzeit 0,7% im Minus notiert. Die Indizes aus Portugal und Spanien sind heute die europäischen Top-Performer. Quelle: xStation 5 Der DE30 vollzog gestern eine beeindruckende Umkehr. Der Index notierte zu einem Zeitpunkt des gestrigen Handels fast ...

