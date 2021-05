Die Ölpreise konnten sich nach den starken Abgaben am Vortag wieder etwas erholen. Gegen 11.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,72 US-Dollar und damit ein Prozent mehr als zuletzt am Donnerstag. Auch US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 1,07 Prozent auf 64,51 Dollar.Mit dem Wiederhochfahren der Colonial Pipeline in den USA sei gestern ein wichtiger ...

