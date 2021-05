FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag zugelegt und ist wieder über die Marke von 1,21 US-Dollar gestiegen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2110 Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2081 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte von der guten Stimmung an den Aktienmärkten, die den US-Dollar als Weltreservewährung unter Druck setzte. Entscheidende Konjunkturdaten wurden am Vormittag nicht veröffentlicht.

Am Nachmittag ist mit neuen Impulsen durch Konjunkturdaten aus den USA zu rechnen. Es stehen unter anderem Zahlen zur Umsatzentwicklung im Einzelhandel und Produktionsdaten aus der Industrie auf dem Programm. In der Eurozone veröffentlicht die EZB ihre Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung./bgf/jsl/jha/