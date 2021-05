In seinem seinem heutigen Marktausblick ging Markus Fugmann auf die Rolle der Inflation ein, die sie auf die Entwicklung der Aktienmärkte hat. Dargestellt in der Diskontierung künftige Gewinne, eben in Relationen zur Geldentwertung. Aber Inflation gibt es quasi fast durchgehend in der Wirtschaft und deshalb lohnt sich ein kleiner Blick darauf, was diese mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...