Als der Online-Handelsriese Amazon Ende April seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichte, war die Welt aus Sicht der Aktionäre noch in Ordnung. Die Aktie war in den Wochen zuvor deutlich gestiegen und nur ganz knapp an einem neuen Allzeithoch vorbeigeschrammt. Die Zahlen machten zudem den Eindruck, als wären neue Rekorde nur eine Frage der Zeit. Schließlich waren die Umsätze mit 44 Prozent mal wieder deutlich stärker gestiegen als erwartet und die operative Gewinnmarge mit 8,2 Prozent auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt geklettert. Zwei Wochen später liegt die Aktie nun gut ...

