München (ots) - Zweiter Anlauf für die Vergabe des ersten Basketball-Titels am Samstag und Sonntag - der MagentaSport BBL Pokal mit den Halbfinals ratiopharm Ulm gegen FC Bayern München (Samstag, ab 15.45 Uhr) sowie BG Göttingen gegen ALBA Berlin (ab 19.15 Uhr). Das Finale startet am Sonntag ab 14.30 Uhr. MagentaSport zeigt alle Partien aus dem Audi Dome live und kostenfrei.Michael Körner und Benni Zander kommentieren die Halbfinals, Sascha Bandermann sowie Jan Lüdeke moderieren. Alex Vogel fungiert als Experte.Start der Playoffs am Mittwoch - täglich 2 Duelle live bei MagentaSportNach dem Pokal kurz durchschnaufen, bereits am Mittwoch, 19. Mai, starten die Playoff-Viertelfinals in der easyCredit BBL. MagentaSport eröffnet das Titelrennen ab 18.45 Uhr mit der Partie des Spitzenreiters MHP Riesen Ludwigsburg gegen Brose Bamberg. Der FC Bayern spielt ab 20.15 Uhr gegen Merlins Crailsheim. Die Playoffs laufen im Best of 5-Modus. MagentaSport zeigt alle Spiele live, zum Auftakt der Viertelfinals täglich 2 Duelle um die Deutsche Meisterschaft.MagentaSport BBL Pokal frei verfügbarSamstag, 15.05.2021Ab 15.45 Uhr: ratiopharm Ulm - FC Bayern MünchenAb 19.15 Uhr: BG Göttingen - ALBA BerlinSonntag, 16.05.2021Ab 14.30 Uhr: Finale