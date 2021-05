Zu Handelsbeginn heute Morgen sah es so aus, als müsse Nel ASA die Korrektur auch heute fortsetzen. Seit mittlerweile zehn Tagen hängt der Kurs in einer Abwärtsspirale fest und verliert immer weiter an Boden. Heute Früh rutschten die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate sogar kurzzeitig unter 1,60 Euro. Der niedrigste Stand seit November! Doch von diesem Niveau startete ...

