(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 14.05.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel überwiegend fester. Die Aktienmärkte können am Freitag zulegen, es herrscht jedoch Unruhe, ob der anziehenden Inflation. Der jüngste WASDE-Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums fiel durchwachsen aus. Vor allem Mais stand nach Veröffentlichung unter Druck, da die Prognosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...