DJ Heil: Volle Erstattung der Sozialbeiträge bei Kurzarbeit bis Jahresende

BERLIN (Dow Jones)--Arbeitgebern sollen bis Ende des Jahres die Sozialversicherungsbeiträge für Kurzarbeiter in voller Höhe erstattet werden. Der Handel, die Gastronomie oder die Veranstaltungsbranche litten weiterhin sehr unter dem Lockdown, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem Handelsblatt. Und in manchen Betrieben gebe es nach wie vor Schwierigkeiten, weil beispielsweise Halbleiter fehlten. "Ich will deshalb, dass wir die Möglichkeiten der Kurzarbeit in vollem Umfang bis zum Jahresende verlängern. Dazu habe ich einen Verordnungsentwurf erarbeitet, den wir gerade in der Regierung abstimmen", erklärte Heil.

Bislang gilt, dass die Sozialversicherungsbeiträge in voller Höhe nur noch bis Ende Juni erstattet werden. Für Betriebe, die bis zur Jahresmitte Kurzarbeit eingeführt haben, sah die ursprüngliche Regelung nur noch eine hälftige Erstattung bis Jahresende vor. Dies soll nun den Angaben zufolge geändert werden. Heil bekannte sich zur Selbstverpflichtung der Bundesregierung, die Sozialbeiträge nicht über die Marke von 40 Prozent steigen zu lassen. Diese sogenannte Sozialgarantie gelte "für die Zeit der Krise", sagte der Arbeitsminister. "Auch darüber hinaus wollen wir die Beiträge stabil halten. Aber ich sage jetzt nicht, wir frieren alles ein."

Sollte die SPD auch an der künftigen Bundesregierung beteiligt sein, wolle er dafür sorgen, dass der Mindestlohn rasch auf 12 Euro angehoben werde. Die gesetzliche Lohnuntergrenze habe zu einem Anstieg der Löhne im unteren Bereich geführt, aber der Abstand zu den mittleren Einkommen habe sich bisher nicht verringert, sagte Heil: "Lagerarbeiter oder Pflegehelferinnen rackern sich ab, aber kommen mit dem Geld nicht über die Runden. Deshalb ist es konsequent, für den Mindestlohn 60 Prozent des mittleren Einkommens zugrunde zu legen." Dieses Kriterium wolle er der Mindestlohnkommission für künftige Entscheidungen mitgeben.

