Pro Tag wurden zwischen dem 6. und 12. Mai durchschnittlich knapp 71'000 Impfungen durchgeführt. 2300 neue Coronavirus-Fälle in den letzten 48 Stunden-Bern - Vom 6. Mai bis 12. Mai sind in der Schweiz 496'634 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag auf seiner Website veröffentlichte. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 70'948 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 33 Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 3'511'492...

Den vollständigen Artikel lesen ...