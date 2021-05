Berlin (www.anleihencheck.de) - Es war keine gute Woche an den Aktienmärkten, so die Experten des Online-Brokers LYNX. Nachdem bereits die amerikanischen und asiatischen Indices zum Wochenanfang deutlich verloren hätten, seien auch die europäischen Börsen von Montag auf Dienstag abgestürzt. So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag bereits vorbörsliche Einbußen von 147,09 Punkten hinnehmen müssen und sei bis 14:30 Uhr auf 15.010,62 Punkte gesunken. Ähnlich sei es auch dem französischen CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) und dem FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) in London ergangen, die beide am Dienstag deutliche Kursverluste verzeichnet hätten. Für Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX sei das ein klares Zeichen dafür, dass die Angst vor einer drohenden Inflation Investoren weltweit mittlerweile immer stärker umtreibe. ...

