Die Umsätze des verarbeitenden Gewerbes in Kanada sind im März wie erwartet stark gestiegen - Der USD/CAD baut seine Tagesverluste in Richtung 1,2100 aus - Die Umsätze des verarbeitenden Gewerbes sind in Kanada im März um 3,5% auf den höchsten Stand seit Juni 2019 gestiegen, nämlich auf 57,8 Mrd. USD, wie die von Statistics Canada am Freitag veröffentlichten ...

