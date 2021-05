Die Einzelhandelsumsätze bleiben in den USA blieben im April unverändert - US Dollar Index bleibt im negativen Bereich unter 90,50 - Die Einzelhandelsumsätze liegen im April in den USA nahezu unverändert bei 619,9 Mrd. $, nachdem sie im März um 10,7% (revidiert von 9,8%) gestiegen waren, wie das US Census Bureau am Freitag mitteilte. Dieser Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...