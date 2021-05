NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walt Disney nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Der Entertainment-Gigant habe für das vergangene Quartal starke Resultate ausgewiesen, schrieb Analystin Alexia Quadrani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erholungssignale seien ermutigend, obwohl der Konzern für den Online-Videodienst Disney+ etwas weniger Abonnenten gewonnen habe als von ihr gedacht./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2021 / 22:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2021 / 22:40 / BST

