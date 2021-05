Die Aufwärtsbewegung des DXY verlor unterhalb der 91,00 an Schwung - Die laufende Abwärtsbewegung kann sich bis in die Nähe der 90,00 fortsetzen - Der DXY traf Anfang der Woche im Bereich knapp unter 91,00 auf einen harten Widerstand, was den aktuellen Rücksetzer auslöste. Die Fortsetzung dieses Pullbacks birgt das Potenzial, den Bereich der Wochentiefs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...