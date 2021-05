Leipzig (ots) - "Fakt ist! Aus Dresden" am Montag, 17.05.2021: Bereits 20.30 Uhr als Livestream bei MDR.DE, 22.40 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek.Zu langsam, zu bürokratisch und uneinheitlich: Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass Deutschland beim Krisenmanagement in einer hinteren Bankreihe des EU-Klassenraums sitzt. Aktuelles Beispiel: der digitale europäische Impfausweis. Mit ihm soll das grenzenlose Reisen ab Juni wieder möglichen werden. Während Franzosen und Dänen ihre Impfungen und Tests bereits digital erfassen, kleben deutsche Ärzte analoge Aufkleber in die Impfausweise. Digital erfolgt das allenfalls testweise in ausgewählten Modellregionen. Sechs Wochen vor den Sommerferien ist Deutschland noch weit entfernt von einem digitalen Impf- und Testnachweis.Doch nicht nur über den digitalen Impfpass stolpert die Republik. Gesundheitsämter, Impfportale, Bund-Länder-Kooperation, Bildungssystem oder Wirtschaftshilfen sind alles Felder, die schon in der Kritik standen. "Das ist einer Hightech-Nation nicht würdig", sagt Achim Berg, Chef des Telekommunikationsverbands Bitkom beispielsweise zur Impf-Bürokratie. Aber nicht nur die Digitalbranche lästert über die deutsche "Fax-Verwaltung". Auch die Regierungsparteien fordern eine Jahrhundertreform.Wird diese Revolution dann ein Jahrhundert dauern? Bremst die Bürokratie unsere Entwicklung? Und was wird nun mit unserer Reisefreiheit im Sommer?Darüber diskutiert Andreas F. Rook bei "Fakt ist! Aus Dresden" am Montagabend mit seinen Gästen:• Dagmar Ziegler, Bundestags-Vizepräsidentin (SPD)• René Lang, Busunternehmer aus Schwarzenberg• Johannes Bahrke, Sprecher für Digitales bei der EU-Kommission• Alexander Krauss, CDU-Gesundheitspolitiker im Bundestag• Achim Berg, Präsident des Digitalverbandes BitkomPressekontakt:Peggy Ender, MDR-Landesfunkhaus Sachsen, Tel.: (0351) 8 46 35 15, E-Mail: peggy.ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4915495