DJ Spahn benennt erstmals konkrete Öffnungsschritte - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat laut einem Zeitungsbericht erstmals präzise Öffnungsschritte für den Weg aus der Pandemie benannt. In einem Schreiben an die Gesundheitsminister der Länder formuliert Spahn laut Süddeutscher Zeitung, es scheine zu gelingen, die dritte Welle zu brechen. Er benennt demnach einige "Faustformeln", nach denen die Länder ihre Maßnahmen ausrichten sollen, wenn die Inzidenz in der Region unter den Schwellenwert 100 gesunken ist. Spahns Ministerium gab dazu zunächst keine Stellungnahme ab.

Private Treffen sollten demnach in den kommenden Wochen nur mit einem weiteren Haushalt und unter Berücksichtigung einer der möglichen Schutzmaßnahmen stattfinden: Masken, Schnelltests, vollständiger Impfschutz oder "eine Verlagerung des Treffens nach draußen". In Schulen und Kitas seien zwei negative Tests pro Woche Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Außengastronomie soll mit tagesaktuell negativem Test und gesicherter Kontaktverfolgung möglich sein, Innengastronomie jedoch "unbedingt geschlossen" bleiben.

Einzelhandel, Museen und körpernahe Dienstleistungen sollten mit tagesaktuell negativem Test und Einhaltung der Maskenpflicht ermöglicht werden. Kontaktsport werde draußen, kontaktloser Sport auch drinnen möglich, jeweils mit abgeschlossener Impfung oder aktuellem Test und der Möglichkeit zur Kontaktnachverfolgung. Die Maskenpflicht am Arbeitsplatz sei inzidenzunabhängig aufrecht zu erhalten, dazu müssten die Arbeitgeber Schnelltests zur Verfügung stellen. Spahns Schreiben sei offenkundig eine Reaktion auf die umfassenden Lockerungsbestrebungen in vielen Bundesländern. Es dürfe keinesfalls einen "politischen Wettlauf der Lockerungen" geben, heiße es in dem Papier.

May 14, 2021

