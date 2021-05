Die Corona-Pandemie sorgt weiterhin für wenig Flugverkehr. Der Frankfurter Flughafen-Betreiber Fraport fertigte im April erneut weniger als eine Million Passagiere ab. Mit 984.000 Fluggästen lag die Zahl um 84 Prozent unter der des April im Rekordjahr 2019. Doch gegenüber dem vergangenen Jahr gibt es großes Wachstum zu vermelden. Im Vergleich zum April 2020 zog die Zahl der Passagiere am Frankfurter Flughafen um 423 Prozent an. Der Vorjahresmonat war der erste, in dem Fraport die Corona-Folgen voll ...

