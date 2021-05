BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP setzt am Samstag ihren Bundesparteitag fort. Erwartet werden bei der überwiegend digital organisierten Veranstaltung Beratungen des Wahlprogramms und die Rede des neugewählten Generalsekretärs Volker Wissing. Er ist politischer Vertrauter des Vorsitzenden Christian Lindner, der am Freitag mit 93 Prozent der Stimmen in seiner Position an der Parteispitze und als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im September bestätigt worden war. Rund vier Monate vor der Bundestagswahl hatte Lindner die Liberalen auf ein gutes zweistelliges Ergebnis und eine anschließende Regierungsbeteiligung eingeschworen./cn/DP/fba