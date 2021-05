LOS ANGELES, May 14, 2021



Bei einem 54-jährigen Mann, der 1986 eine HIV-Diagnose erhielt, konnte seitdem trotz antiretroviraler Therapie eine hartnäckige HIV-Infektion im Blut nachgewiesen werden. Nach Genehmigung durch eine Ethikkommission wurde dieser einzelne Patient mit einer neuartigen zellulären Therapie mit NK-Zellen ("natural killer cells") und Gamma-Delta-T-Zellen (GDT) behandelt. Hierbei handelt es sich um eine kleine Untergruppe von Immunzellen, die mit HIV infiziert werden können, aber auch einen Schlüsselfaktor bei der Kontrolle des Virus darstellen könnten. Die NK- und GDT-Zellen wurden einer Person ohne HIV entnommen. Da der Patient die antivirale Behandlung abgesetzt hatte und vor Aufnahme der zellulären Therapie unterstützende Medikamente erhielt, hatte sich die HIV-Virenlast anfänglich erwartungsgemäß erhöht.

Die HIV-Virenlast begann jedoch nach etwa drei Wochen zu fallen und nach 100 Tagen fiel die Virenlast unter den Nachweiswert bei den üblicherweise verwendeten Bluttests (20 Kopien/ml). Die HIV-Virenlast im Blut des Patienten blieb dann für weitere 255 Tage bei oder unter der Detektionsschwelle, wobei der Patient in diesem Zeitraum keine antiviralen Medikamente einnahm.

Diese innovative Zelltherapie könnte eine potenzielle Strategie zur "funktionellen Heilung" von HIV darstellen. Dies könnte es Personen mit HIV ermöglichen, die antivirale Behandlung über einen längeren Zeitraum zu stoppen. Dr. Gumrukçu und SRI verfolgen derzeit behördliche Verfahren bei der FDA, um den Ansatz bei einer größeren Anzahl von Patienten untersuchen zu können. Enochian BioSciences besitzt die ausschließliche Lizenz für die firmeneigene Technologie.

Dr. Mark Dybul, ein weltweit bekannter HIV-Experte und Executive Vice Chair von Enochian BioSciences, sagte: "Als HIV-Forscher, Arzt und ehemaliger Leiter großer, globaler HIV-Behandlungsprogramme freue ich mich sehr über diese Ergebnisse. Eine antivirale Behandlung ist zwar sehr wirksam, zugleich aber auch kostspielig und manche Patienten können oder wollen sie nicht erhalten. In Verbindung mit der Tatsache, dass der Zugang zu solchen antiviralen Behandlungen begrenzt ist, entsteht so ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf. Die präsentierten Ergebnisse sind zwar vorläufig und betreffen lediglich eine einzige Person mit HIV. Ich bin dennoch zuversichtlich, dass der neuartige Zelltherapieansatz von SRI bei weiteren Prüfungen in größeren Patientenpopulationen eines Tages eine Alternative zur HIV-Behandlung darstellen könnte."

