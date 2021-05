Die US-Staatsanleihen haben sich am Freitag im Handelsverlauf in der Gewinnzone gehalten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,13 Prozent auf 132,40 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel im Gegenzug auf 1,635 Prozent.Damit setzte sich am US-Rentenmarkt die Gegenbewegung vom Vortag fort, nachdem die Kurse am Mittwoch noch stark gefallen waren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...