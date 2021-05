DJ Altmaier sieht deutsche Wirtschaft 2022 wieder auf Vorkrisenniveau

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht davon aus, dass Deutschland im nächsten Jahr zu seiner wirtschaftlichen Stärke vor der Pandemie zurückfindet und warnt vor Steuererhöhungen. In einem Interview mit BILD (Samstag) sagte Altmaier: "Die deute Wirtschaft wird dieses Jahr zwischen drei und vier Prozent wachsen. Deutschland wird 2022 seine alte Stärke wieder erreicht haben." Mit Blick auf die Wirtschaftshilfen von mehr als 100 Milliarden Euro sagte Altmaier: "Damit konnten wir eine große Pleitewelle verhindern und Millionen Jobs sichern."

Altmaier zeigte sich gegenüber BILD offen für weitere Konjunkturmaßnahmen. Darüber "sollten wir entscheiden, wenn alle Bereiche wieder geöffnet sind, damit sie optimal wirken können". Den Koalitionspartner SPD kritisierte Altmaier in BILD scharf: "Wer dauernd von Steuererhöhungen redet, die Vermögenssteuer wieder einführen will und ständig über mehr Bürokratie brütet, verunsichert die vielen Mittelständler, kleinen Selbständigen, Handwerker und jungen Menschen. Dass Olaf Scholz hierbei nicht nur zuschaut, sondern sich sogar daran beteiligt, enttäuscht mich. Er muss dringend ein Machtwort in seiner Partei sprechen und für Klarheit in grundlegenden Fragen sorgen."

