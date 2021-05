In der Nacht zu Samstag ist der Rover Zhurong auf dem Mars gelandet. Es ist die erste erfolgreiche Marslandung Chinas, dass sich damit zu den USA und der ehemaligen Sowjetunion gesellt. Chinesische Staatsmedien berichten einen Erfolg. Der Rover Zhurong, Chinas erstes Mars-Landeprojekt, soll gegen ein Uhr hiesiger Zeit im Süden der Region Utopia Planitia, einem mutmaßlich früheren Ozean gelandet sein. There is certainly life on Mars! We're the life of the party! Zhurong Tianwen1 CNSA @CNSA_en pic.twitter.com/cC8pZVmyVt- China National Space Administration (CNSA) ...

