BERLIN (AFP)--Die FDP hat am Samstag ihren digitalen Parteitag fortgesetzt. Im Mittelpunkt des zweiten Tages der Veranstaltung soll die Arbeit am Wahlprogramm stehen. Der Entwurf des Parteivorstands mit der Überschrift "Nie gab es mehr zu tun" enthält FDP-Klassiker wie Steuersenkungen und Entbürokratisierung, aber auch gesellschaftlich progressive Forderungen. Neben der Programmdebatte steht am Samstag eine Rede des Generalsekretärs Volker Wissing auf der Tagesordnung. Zum Auftakt des Parteitags am Freitag war Wissing ebenso wie Parteichef Christian Lindner und weitere Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt worden. Lindner erhielt 93 Prozent der Stimmen, Wissing 86 Prozent.

