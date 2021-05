DJ Daimler Truck will in Asien wachsen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Geschäfte in Asien sollen die Gewinne der Daimler Truck AG nach dem geplanten Börsengang antreiben. "Wir wollen wachsen und die Benchmark-Profitabilität in unserem asiatischen Wettbewerbsumfeld erreichen", sagt Hartmut Schick, Präsident und CEO von Daimler Trucks Asia sowie der Daimler-Tochter Mitsubishi Fuso, im Interview der Börsen-Zeitung. Durch den Spin-off werde die Daimler Truck AG schlagkräftiger und könne besser auf regionale Kundenbedürfnisse eingehen. Wachstumschancen sieht der CEO durch den boomenden E-Commerce in Japan und im übrigen Asien, der mehr Fahrzeuge für die letzte Meile erfordert, sowie den absehbaren Siegeszug von Batterie- und Wasserstoff-Nutzfahrzeugen.

Daimler Truck wolle Benchmark-Profitabilität im asiatischen Wettbewerbsumfeld erreichen. "Wir haben uns letztes Jahr in Japan von 18,9 auf 20,4 Prozent Marktanteil gesteigert, in Indonesien von 44,5 auf über 48 Prozent, in Indien von 5,8 auf 9,1 Prozent. Hier sind wir also sehr gut unterwegs", sagte der Manager weiter.

May 15, 2021

