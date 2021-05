Liechtensteins einzigartige und erfolgreiche Symbiose im Umgang mit Blockchain-Technologie Nachhaltige Innovation setzt sich auch in Krisenzeiten durch Das Jahr 2020 sucht mit einer Pandemie, die die Welt noch immer fest im Griff hat, seinesgleichen. Da ist es nur eine natürliche Konsequenz, dass Innovationsthemen erst einmal auf Eis gelegt werden, um sich auf das zu konzentrieren, was wirklich notwendig ist, um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen eines solchen "Black Swan"-Ereignisses wie der COVID-19-Krise abzumildern. Für die Blockchain-Technologie scheint jedoch das Gegenteil der Fall zu sein: Unbeeindruckt von der Pandemie werden Investitionen in diese Technologien nur im Extremfall zurückgeschraubt, und der Prozess, die Technologie ...

