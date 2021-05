Welch Freude herrschte zur Wochenmitte bei Bayer-Aktionären. Schließlich hatte der Pharma-Riese bewiesen, auch in schwierigen Zeiten gutes Geld verdienen zu können. So waren die am Mittwoch veröffentlichten Geschäftszahlen deutlich besser als die Anleger erwartet hatten. Folgerichtig schoss der Kurs über sieben Prozent nach oben. Das bedeutete den größten Tagesgewinn der Bayer-Aktie seit dem 9. November 2020.

