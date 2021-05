DJ Jurist Reinicke ist neuer ADAC-Präsident

MüNCHEN (AFP)--Der Jurist Christian Reinicke ist neuer Präsident des Automobilclubs ADAC. Der 56-jährige Hannoveraner wurde am Samstag auf der Hauptversammlung des ADAC gewählt. Er tritt die Nachfolge von August Markl an, der nach sieben Jahren als Präsident ausschied. Reinicke war seit 2016 als Generalsyndikus der oberste Jurist von Europas größtem Automobilclub. Er war der einzige Bewerber für das Amt und erhielt 77,8 Prozent der Stimmen. Die rund 220 Delegierten hielten die Hauptversammlung digital ab. Motto des Treffens war "Wir sind da. Jetzt und in Zukunft." Neben dem Amt des Präsidenten wurden auch die Ämter des Sport- sowie des Tourismuspräsidenten durch das oberste Vereinsorgan neu besetzt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2021 05:40 ET (09:40 GMT)