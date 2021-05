Der DAX mit Stärke hat seinen jüngsten Rücksetzer ein gutes Stück hinter sich gelassen. Motiviert durch die abermals gut aufgelegte Wall Street schloss der deutsche Leitindex am Freitag 1,43 Prozent höher bei einen Stand von 15.416,64 Zählern. Auf Wochensicht ergibt dies immerhin noch ein Plus von 0,11 Prozent. DAX mit Stärke am Freitag Der DAX mit Stärke hat eine volatile Woche hinter sich. In den USA hatten zunehmende Inflationssorgen verbunden ...

